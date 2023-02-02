Щасливі повернутися до Києва: до України прибули Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель

Лютий, 02 в 9:57

2 лютого до України з робочим візитом прибули очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

– Вітаємо союзників, – сповістив про візит поважних гостей керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про прибуття до Києва і Урсула фон дер Ляєн, і Жозеп Боррель написали у Twitter.

– Щаслива повернутися до Києва вже четвертий раз після повномасштабного вторгнення Росії. Цього разу з моєю командою комісарів, – наголосила очільниця Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн зауважує: приїхали всі разом, аби засвідчити, що ЄС поруч з Україною, як ніколи.

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Мета робочого візиту до Києва – подальше поглиблення підтримки та співпраці.

Жозеп Боррель теж заявляє, що прибув до Києва, аби передати потужний сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну.

– Допомога ЄС сягнула €50 млрд з початку війни Росії проти України. Європа була єдиною з Україною з першого дня. І ми будемо поруч і надалі, щоб Україна перемагала та відбудовувалася, – наголосив верховний представник ЄС із зовнішньої політики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ursula von der Leyen, Josep Borrell Fontelles, Андрій Єрмак

Фото: Ursula von der Leyen, Josep Borrell Fontelles