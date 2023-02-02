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Факти / Україна

У Київпастрансі розповіли, коли і де у столиці курсуватимуть двоповерхові автобуси

Валентина Чорна, редакторка стрічки
двоповерхові автобуси
Фото: Getty Images

Наразі у Києві шукають найкращі маршрути для запуску 4 двоповерхових автобусів, які раніше подарував Берлін.

Про це пише видання БЖ із посиланням на відповідь Київпастрансу.

– Автобусам необхідно пройти реєстрацію та сертифікацію, отримати відповідне обладнання для функціонування електронного квитка, GPS-трекерів та системи аудіовізуального сповіщення. Враховуючи технічні характеристики вказаних автобусів, триває визначення маршрутів, на яких планується їх задіяти, – повідомили в Київпастрансі.

За даними пресслужби КПТ, довге введення в експлуатацію автобусів зумовлена саме технічними характеристиками транспортного засобу.

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На майбутній маршрут, яким курсуватимуть автобуси, вплинуть їхні можливості заїжджати на транспортні розв’язки та проїжджати під усіма мостами.

– У планах – зробити маршрут магістральним з мінімальною кількістю зупинок для комфорту пасажирів, щоб не довелося часто підніматися і спускатися з другого поверху автобуса. Терміни вирішення питання наразі невідомі, але в компанії запевнили, що докладають усіх зусиль, – пише БЖ.

Крім цього, у Київпастрансі зазначили, що нові трамваї Татра-Юг будуть змінювати старий транспорт на лівому березі Києва.

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