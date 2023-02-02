Майже половина українців, які змінювали місце проживання через війну, повернулися додому – дослідження

Лютий, 02 в 14:36

Кожен третій українець став мігрантом за 11 місяців повномасштабної війни з Росією. Водночас майже половина з тих, хто покинув місце постійного проживання, вже повернулися.

Про це свідчать результати дослідження Gradus Research про міграцію та суспільно-політичні настрої українців під час війни.

Зазначається, що повномасштабне вторгнення РФ докорінно або сильно змінило життя 82% респондентів.

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І хоча 61% українців залишилися на своєму постійному місці проживання, інші були змушені переїхати до безпечніших місць.

З них 82% мігрували в межах області чи України, тоді як 18% переїхали за кордон. Переважна більшість мігрантів — мешканці східних областей.

Майже половина мігрантів вже змогли повернутися додому: 40% українців були змушені покинути своє постійне місце проживання, з них 18% повернулися. Здебільшого це стосується жителів північних областей та Києва.

Навіть у випадку загострення ситуації більшість українців (60%) планують залишатися там, де зараз перебувають.

Серед тих, хто все ж планує їхати далі від епіцентру подій, 21% опитаних мають намір переміщатися в межах України, і лише 7% планують виїзд за кордон (цей показник є найнижчим за весь період замірів від початку війни).

Третина респондентів (32%), які були змушені через війну переміститись за кордон, декларують свій намір повернутися в Україну за першої можливості.

10% зовнішніх мігрантів схильні вважати, що поїхали назавжди. Водночас майже половина опитаних (47%) вагаються із відповіддю, оскільки ще не ухвалили остаточного рішення.

– Віра в перемогу України залишається на високому рівні із перших днів повномасштабної війни: наразі 87% українців абсолютно або скоріше впевнені, що Україна здатна відбити напад Російської Федерації. А головними запоруками перемоги громадяни вважають військову допомогу країн Заходу та міць ЗСУ, – йдеться у результатах.

Соціологи зазначають, що міграційні настрої українців наразі стабільні, а вірогідність нової великої хвилі міграції – низька.