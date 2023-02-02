Лютий, 02 в 15:53

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна зможе стати членом Євросоюзу.

Про це вона сказала під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві, пише Європейська правда.

За її словами, рух України допомагає не лише самій Україні, а й ЄС.

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– День, коли Україна стала кандидатом – став новим початком для України, а також він став новим початком для ЄС, – зазначила фон дер Ляєн.

Президентка ЄК також переконана, що Єврокомісія сприятиме наближенню України до вступу, “до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути – перед будівлею Берламонт в Брюсселі”. Це – будівля, де розташована Європейська комісія, а перед нею – прапори повноправних членів Євросоюзу.

3 лютого має пройти саміт Україна-ЄС. Ключовою темою буде запуск офіційних переговорів щодо членства нашої держави в блоці.

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Джерело: Європейська правда