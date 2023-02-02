Єврокомісія сприятиме. Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом ЄС
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна зможе стати членом Євросоюзу.
Про це вона сказала під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві, пише Європейська правда.
За її словами, рух України допомагає не лише самій Україні, а й ЄС.
– День, коли Україна стала кандидатом – став новим початком для України, а також він став новим початком для ЄС, – зазначила фон дер Ляєн.
Президентка ЄК також переконана, що Єврокомісія сприятиме наближенню України до вступу, “до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути – перед будівлею Берламонт в Брюсселі”. Це – будівля, де розташована Європейська комісія, а перед нею – прапори повноправних членів Євросоюзу.
3 лютого має пройти саміт Україна-ЄС. Ключовою темою буде запуск офіційних переговорів щодо членства нашої держави в блоці.
Джерело: Європейська правда