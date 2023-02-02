Зеленський отримав звіт щодо другої частини опитувальника для членства України в ЄС

Лютий, 02 в 17:02

Україна отримала звіт щодо другої частини опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це під час брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві заявив глава держави Володимир Зеленський.

– Пані президент Єврокомісії передала мені сьогодні звіт щодо другої частини опитувальника, який Україна заповнила, здобуваючи кандидатство. Я дуже радий, що він такий тонесенький. Це гарна новина. Цей звіт стане основою для роботи наших урядовців, – сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що посадовці працюватимуть для підготовки наступної фази інтеграції України з ЄС. Йдеться про економічні, соціальні, фінансові, енергетичні, гуманітарні питання та відбудову держави.

За словами Зеленського, зараз Росія концентрує свої сили та готується до спроби реваншу не лише проти України, а й проти Європи та вільного світу.

– Щоб подолати такого ворога, на жаль, недостатньо лише успіхів на полі бою. Потрібна віра в Європу, в Європу вільну, мирну, об’єднану. Потрібна міцність наших інституцій, потрібні мотивуючі інтеграційні здобутки, які будуть доказом саме того, що стійкість наших людей на полі бою та на всіх інших рівнях цього складного, важливого, доленосного протистояння дійсно підтримується всією Європою, – наголосив президент.