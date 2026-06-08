Початок червня в Україні відзначився помітною мінливістю, адже у різних регіонах країни погода поводилася по-різному, без чіткого сценарію. Десь домінували короткочасні зливи, десь — прояснення і відчутне потепління, але загальна картина залишалася нестійкою.

Коли закінчаться дощі в Україні і чи буде найближчим часом стабільна суха погода, читайте в нашому матеріалі.

Чи буде сьогодні дощ: що кажуть у УкрГМЦ

Як свідчать прогнози синоптиків, така тенденція поки що не поспішає змінюватися. Атмосфера над Україною залишається активною, з постійним чергуванням фронтів.

Зараз дивляться

Український гідрометеорологічний центр повідомляє про небезпечні метеорологічні явища 8 червня, зокрема для Києва.

За даними синоптиків сьогодні буде дощ, а до кінця дня очікуються грози з дощем. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту. Фактично, йдеться не просто про дощі, а про локально активні атмосферні процеси, які вже зараз впливають на міську інфраструктуру.

Чи буде дощ найближчими днями

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 9 червня опадів в Україні буде чимало. Вона наголошує, що дощі завтра пройдуть у більшості областей, і лише західні регіони матимуть значно меншу ймовірність опадів.

Температура повітря при цьому залишатиметься доволі контрастною, адже на заході та сході очікується до +25…+29°, тоді як у центральних і північних областях — у межах +20…+24°.

Окремо увагу привертає Київ: у столиці 9 червня прогнозуються періодичні дощі через проходження атмосферного фронту. Температура вдень буде відносно комфортною — близько +22…+23°.

Діденко також зазначає, що найближчим часом в Україні переважатиме волога погода з періодичними опадами, а відчуття спеки на півдні та сході посилюватиметься через високу вологість повітря. Водночас наприкінці тижня можливе зниження температури.

Коли припиняться дощі та чи варто чекати спеки

Схожу оцінку дає синоптик Віталій Постригань, який пояснює, що нинішня погода пов’язана з активними атмосферними процесами.

За його словами, нещодавні зливи місцями були спричинені локальним циклоном, який сформувався над Черкащиною. Це типовий приклад літньої конвективної активності, коли опади можуть бути короткочасними, але інтенсивними, із грозами та градом.

Постригань також підкреслює важливу кліматичну деталь: дощі в червні є природними і навіть корисними. За останні десятиліття були як дуже сухі, так і надмірно вологі червні, що показує нормальну кліматичну мінливість сезону.

За його прогнозом, 9 червня Черкащина та низка інших регіонів залишатимуться під впливом нестійкої повітряної маси, тому короткочасні дощі зберігатимуться.

Водночас основний “двигун” літньої стабільної спеки — Азорський антициклон — поки що не може впевнено закріпитися над материковою частиною Європи.

Втім, уже в середу та четвер, 10–11 червня, його вплив стане відчутнішим. Це означатиме більше сонця та суху погоду в більшості регіонів. Температура вдень підвищиться до +27…+29°, а вночі залишатиметься м’якою та комфортною — +13…+18°.

Натомість у п’ятницю ситуація знову зміниться, адже із північного заходу просунеться барична улоговина, яка відкриє шлях свіжішому атлантичному повітрю. Атмосферні фронти активізуються, тож знову зросте ймовірність інтенсивніших дощів і гроз.

Чому дощі не відступають: що відбувається в атмосфері

Синоптична ситуація зараз визначається боротьбою різних повітряних мас. Атлантичні фронти періодично заходять на територію України, приносячи вологу та нестійкість, тоді як області підвищеного тиску не встигають повністю стабілізувати погоду.

Через це формується ефект “хвиль”, коли короткі періоди покращення швидко змінюються новими дощами. Саме тому питання про те, коли закінчаться дощі в Україні, поки що немає однозначної відповіді — ситуація залишається мінливою.

Коли чекати на послаблення опадів

Синоптики обережно припускають, що короткі “вікна” сухої погоди можливі, але вони будуть нетривалими. У середині тижня в окремих регіонах може встановитися більш стабільна погода, однак наприкінці тижня знову очікується активізація атмосферних фронтів.

Тож питання, чи буде дощ у найближчі дні, майже всюди має відповідь: так, але з різною інтенсивністю та тривалістю.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.