У понеділок, 8 червня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім головою Верховного Суду.

Про це повідомили у САП.

ВАКС затвердив угоду з ексголовою Верховного Суду

Антикорупційний суд не називає імені судді, проте у НАБУ повідомили Суспільному, що мова йде про Всеволода Князева.

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Його викрили у травні 2023 року на одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

– Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині, погодився надати викривальні покази на співучасників та отримати реальний строк з конфіскацією майна, – йдеться у повідомленні.

Вироком ВАКС колишнього голову Верховного Суду визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Суд призначив йому таке покарання:

5 років реального позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на три роки;

конфіскацію квартири та будинку;

конфіскацію понад $200 тис. особистих заощаджень;

спеціальну конфіскацію $1 248 700, які були предметом неправомірної вигоди.

Також відповідно до домовленостей сторін колишній голова Верховного Суду перерахує на підтримку Збройних сил через БФ Повернись живим $1 104 600.

– Наголошуємо, що угода про визнання винуватості – це реальний і дієвий механізм досягнення правосуддя. Це не відкуп і не спосіб уникнення відповідальності, як іноді помилково вважає суспільство, а свідомий крок задля прагматичного балансу інтересів держави та правосуддя, – зазначили в Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

У САП наголосили, що цей механізм дозволяє зробити кримінальний процес більш ефективним, а держава отримує конкретний результат у стислі строки.

Судовий розгляд справи по суті стартував у серпні 2024 року. Відтоді минуло майже два роки без остаточного рішення.

Підписання угоди завершило цей тривалий процес: колишній високопосадовець офіційно визнав провину, його винуватість встановлено судом, а також призначено реальне покарання.

Крім того, завдяки укладенню угоди держава отримала значний фінансовий результат. До бюджету надійшло $2 554 300, що становить понад 113 млн грн.

Що відомо про справу щодо корупції у Верховному Суді

Нагадаємо, у травні 2023 року в НАБУ повідомили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди в розмірі 2,7 млн доларів керівництвом і суддями Верховного Суду.

За даними слідства, хабар був пов’язаний з рішенням Великої палати Верховного Суду від 19 квітня 2023 року щодо визнання законності придбання у 2002 році пакета акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo, одним з акціонерів якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.

Під час пленуму Верховного Суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри тодішньому голові ВС Всеволод Князєв.

Також було ухвалено постанову про припинення його повноважень на посаді голови Верховного Суду.

19 травня 2026 року НАБУ повідомило про проведення слідчих дій у межах справи щодо корупції у Верховному Суді.

Того ж дня бюро оголосило про підозру трьом чинним суддям Верховного Суду та одному судді у відставці. Зазначалося, що йдеться про справу, у якій раніше було висунуто обвинувачення колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

29 травня цього року Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів, яких підозрюють у справі про корупцію у Верховному Суді.

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