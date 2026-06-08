З початком літа українці дедалі активніше перетинають західний кордон — як з туристичною метою, так і через поїздки до родичів у країнах ЄС.

Щоб уникнути неприємних сюрпризів, прикордонники та митні служби радять заздалегідь перевіряти завантаженість переходів і враховувати можливі затримки в роботі електронних систем контролю.

Яка ситуація на польсько-українському кордоні сьогодні та що відбувається на пунктах пропуску, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Шегині-Медика: черги на кордоні сьогодні

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонної служби України, станом на 15:00 8 червня ситуація на окремих напрямках залишається неоднорідною — від повної відсутності черг до помірного скупчення транспорту на найбільш популярних маршрутах.

Найбільше навантаження спостерігається саме на виїзді до Польщі. За даними прикордонників, на частині пунктів пропуску утворилися черги легкових автомобілів, тоді як інші працюють без затримок.

Зокрема, на контрольно пропускному пункті Шегині – Медика наразі очікує близько 60 легкових автомобілів, що створює помітне уповільнення руху. Це один із найзавантаженіших напрямків, де черги на кордоні Україна Польща сьогодні залишаються великими.

Які черги на кордоні з Польщею сьогодні:

Найдовші черги наразі фіксують у пунктах пропуску Устилуг та Шегині – Медика, де на виїзд з України очікують приблизно по 60 легкових автомобілів.

Помітне скупчення транспорту також спостерігається у пункті пропуску Краківець, де в черзі перебуває близько 40 автомобілів.

На переході Угринів на виїзд очікують близько 25 автівок, а у Нижанковичах — ще приблизно 15 автомобілів.

Водночас через пункт пропуску Ягодин наразі очікують на перетин кордону три автобуси. При цьому пропуск легкових автомобілів там тимчасово не здійснюється, а пішохідний рух залишається закритим.

Без черг працюють пункти пропуску Рава-Руська, Грушів та Смільниця.

Ситуація на словацькому кордоні: помірне навантаження

На напрямку до Словаччини ситуація загалом спокійніша, однак невеликі черги все ж є.

У пункті пропуску Малий Березний очікує приблизно 10 легкових автомобілів, а в Ужгороді — близько 25 авто.

Пішохідний перехід Малі Селменці працює за обмеженим графіком, що також впливає на загальну пропускну спроможність, але суттєвих затримок там не зафіксовано.

Угорський напрямок: локальні черги без критичних заторів

На кордоні з Угорщиною ситуація залишається стабільною, хоча окремі пункти пропуску все ж мають невелике накопичення транспорту.

На пункті Тиса в черзі 12 легкових автомобілів та кілька автобусів, що створює помірне навантаження.

У Лужанці та Вилку фіксується по 10 автомобілів у черзі, що не призводить до значних затримок.

Інші пункти пропуску — зокрема Дзвінкове, Косино та Велика Паладь — працюють без черг або з мінімальним навантаженням.

Румунський та молдовський напрямки: переважно вільний рух

На кордоні з Румунією ситуація залишається стабільною. У пунктах Порубне, Солотвино, Дяківці та інших черг не зафіксовано, рух транспорту відбувається у звичайному режимі.

Подібна ситуація і на молдовському напрямку: у пунктах пропуску Мамалига, Кельменці та Росошани черг немає, що дозволяє перетинати кордон без затримок.

Як перевірити черги на кордоні Україна — Польща перед поїздкою

Перед виїздом за кордон важливо перевіряти актуальну ситуацію, адже навантаження на пункти пропуску може змінюватися протягом дня.

Актуальні дані про черги на польському кордоні та інших напрямках публікує Державна митна служба України, де можна відстежити орієнтовний час очікування для легкових і вантажних авто.

Також оперативну інформацію регулярно оновлює Західне регіональне управління Держприкордонслужби у своїх офіційних повідомленнях. Окремо варто користуватися сервісом єЧерга, який дозволяє відстежувати завантаженість пунктів пропуску онлайн.

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