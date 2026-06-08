NASA представило новий елемент екіпірування для майбутніх місячних місій Artemis — спеціальний костюм внутрішнього шару, створений у співпраці компаній Axiom Space та Prada.

Новий комплект отримав назву Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG), тобто він потрібен для охолодження та вентиляції.

Розробка стане частиною спорядження екіпажу місії Artemis IV, яка має повернути людей на Місяць у 2028 році.

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Для чого астронавтам потрібен LCVG

LCVG є базовим шаром під скафандром AxEMU, який раніше спільно розробили Axiom Space та італійський модний дім Prada.

Основне завдання костюма — підтримувати комфортну температуру тіла астронавтів під час роботи всередині скафандра та виходів на поверхню Місяця.

Для цього через систему трубок, вбудованих у тканину, циркулює холодна вода, яка відводить надлишкове тепло від організму. Розробники також передбачили резервну систему охолодження на випадок відмови основної, чого не було в попередніх поколіннях подібних костюмів.

Окрім охолодження, LCVG відповідає за вентиляцію. Через нього до шолома подається свіже повітря з киснем, а видихуваний вуглекислий газ спрямовується до системи очищення для подальшої переробки.

NASA та модні бренди

Співпраця космічної галузі з представниками світу моди не є новою для NASA.

Раніше агентство підтримувало проєкт BioSuit, розроблений професоркою Массачусетського технологічного інституту Дейвою Ньюман. Над концепцією також працював архітектор Гільєрмо Тротті.

Ідея полягала у створенні легшого та більш гнучкого скафандра з використанням сучасних матеріалів і технологій виробництва.

Представлення нового екіпірування відбулося через два місяці після завершення історичної місії Artemis II.

У NASA заявили, що зосереджуються на підготовці наступних етапів програми Artemis, які мають повернути людей на поверхню Місяця та закласти основу для майбутніх польотів на Марс.

Джерело : The Verge

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