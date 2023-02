Потужний землетрус у Туреччині. Україна готова відправити рятувальників для допомоги

Україна готова відправити рятувальників, щоб допомогти Туреччині подолати наслідки землетрусу.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Ukraine stands ready to send a large group of rescue workers to Türkiye to assist crisis response. We are working closely with the Turkish side to coordinate their deployment.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 6, 2023