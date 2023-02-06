Потужний землетрус у Туреччині. Україна готова відправити рятувальників для допомоги

Лютий, 06 в 13:43

Україна готова відправити рятувальників, щоб допомогти Туреччині подолати наслідки землетрусу.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

– Україна готова направити велику групу рятувальників до Туреччини для надання допомоги у реагуванні на кризу. Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання, – написав він.

Ukraine stands ready to send a large group of rescue workers to Türkiye to assist crisis response. We are working closely with the Turkish side to coordinate their deployment. Зараз дивляться — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 6, 2023

У понеділок, 6 лютого, у турецькому районі Пазарджик зафіксували землетрус магнітудою 7,4. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в результаті загинуло 912 людей, ще 5 383 дістали поранення. Наразі рятувально-пошукові роботи тривають.