Уряд підтримав призначення нових очільників трьох ОВА

Лютий, 07 в 16:17

Український уряд підтримав призначення нових очільників трьох обласних військових адміністрацій. Серед них – Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська ОВА.

Кого призначать на посади очільників ОВА

Дніпропетровської області — Сергія Лисака;

Запорізької області — Юрія Малашка;

Херсонської області — Олександра Прокудіна.

Водночас досі не повідомлено про ймовірних очільників Київської та Сумської ОВА, які були звільненими з посад 24 січня.

У той день Кабінет міністрів України зняв з посади п’ятьох очільників обласних військових адміністрацій.

Зараз дивляться Йдеться про колишніх очільників ОВА: Дніпропетровської (Валентин Резніченко), Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич). Читайте Кадрові кроки у сфері оборони та безпеки посилять позиції України: Зеленський звернувся до Ради

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter