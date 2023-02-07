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Факти / Україна / Політика

Уряд підтримав призначення нових очільників трьох ОВА

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Кабінет міністрів
Фото: Dreamstime

Український уряд підтримав призначення нових очільників трьох обласних військових адміністрацій. Серед них – Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська ОВА.

Кого призначать на посади очільників ОВА

  • Дніпропетровської області — Сергія Лисака;
  • Запорізької області — Юрія Малашка;
  • Херсонської області — Олександра Прокудіна.

Водночас досі не повідомлено про ймовірних очільників Київської та Сумської ОВА, які були звільненими з посад 24 січня.

У той день Кабінет міністрів України зняв з посади п’ятьох очільників обласних військових адміністрацій.

Зараз дивляться

Йдеться про колишніх очільників ОВА: Дніпропетровської (Валентин Резніченко), Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич).

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