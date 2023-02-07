Уряд підтримав призначення нових очільників трьох ОВА
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Український уряд підтримав призначення нових очільників трьох обласних військових адміністрацій. Серед них – Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська ОВА.
Кого призначать на посади очільників ОВА
- Дніпропетровської області — Сергія Лисака;
- Запорізької області — Юрія Малашка;
- Херсонської області — Олександра Прокудіна.
Водночас досі не повідомлено про ймовірних очільників Київської та Сумської ОВА, які були звільненими з посад 24 січня.
У той день Кабінет міністрів України зняв з посади п’ятьох очільників обласних військових адміністрацій.
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Йдеться про колишніх очільників ОВА: Дніпропетровської (Валентин Резніченко), Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич).
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