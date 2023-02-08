Лютий, 08 в 17:41

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак попросив свого міністра оборони Бена Воллеса з’ясувати, які літаки Велика Британія може передати Україні.

Про це пише The Guardian з посиланням на офіційного представника глави уряду Британії.

– Прем’єр-міністр доручив міністру оборони вивчити, які літаки ми могли б надати, але, щоб було ясно, йдеться про довгострокове рішення, а не про короткострокові можливості, які зараз найбільше потрібні Україні, – сказав речник прем’єра Сунака.

Він підкреслив, що рішення про постачання британських літаків Україні не ухвалено, але це питання “активно” розглядається Воллесом.

Зараз дивляться

– Ми не ухвалили рішення про те, чи пошлемо ми британські винищувачі. Очевидно, що серед інших країн йде дискусія про власні винищувачі, деякі з яких більше схожі на ті, до яких звикли українські пілоти, – додав він.

При цьому Велика Британія сподівається отримати перших українських пілотів навесні, сказав речник, додавши, що “очевидно, ми хочемо, щоб це почалося якомога швидше”.

Підкресливши, що ці літаки є “складними зразками військової техніки”, прессекретар додав:

– Ми вважаємо правильним надати як короткострокове обладнання, як-от танки Challenger, додаткові знаряддя, більш далекобійні засоби, які можуть допомогти виграти війну зараз, так і зазирнути в середньострокову та довгострокову перспективу, щоб забезпечити Україні всі можливості, які їй необхідні.

Нагадаємо, 8 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський прибув до Лондона, де провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і монархом Сполученого Королівства Чарльзом III.

Крім цього, президент Зеленський виступив перед британським парламентом, у якому закликав надати Україні бойові літаки: “у нас є свобода, дайте нам крила, щоб її захистити”.

Після візиту до Великої Британії Володимир Зеленський планує відвідати Брюссель, де виступить перед Європейським парламентом.