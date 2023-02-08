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Після Британії Зеленський відвідає Брюссель – що відомо

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідає Брюссель у четвер, 9 лютого.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк у соціальній мережі Twitter.

— Президент України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту в Брюсселі завтра до полудня на короткому годинному засіданні, а потім відвідати Раду ЄС після цього, – написав він.

6 лютого стало відомо, що президент Європейської ради Шарль Мішель запросив Зеленського на саміт у Брюсселі. Це підтвердив речник президента Євроради Баренд Лейтс.

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Сьогодні, 8 лютого, Зеленський перебуває з візитом у Великій Британії. Раніше літак Королівських Військово-повітряних сил із українським президентом приземлився в аеропорту Станстед.

Під час візиту він зустрівся з британським прем’єром Ріші Сунаком. У нього також запланований візит до Букінгемського палацу, де він зустрінеться з та королем Чарльзом III, а також виступ у парламенті країни-партнера.

Джерело: Рікард Джозвяк

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