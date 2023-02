Журналісти видання The New York Times опублікували відеозапис ракетного удару військ РФ по групі волонтерів у місті Бахмут (Донецька область). Під час атаки, яка сталася 2 лютого, загинув американський волонтер-медик Піт Рід.

Після аналізу відео журналісти дійшли висновку, що це був цілеспрямований удар РФ, а не хаотичний обстріл російських військ.

Відео, яке потрапило у розпорядження журналістів, зняв на смартфон естонський волонтер із організації Frontline Medics Ерко Лайдінен. У момент удару він перебував поряд в автомобілі.

На кадрах видно, як Піт Рід із групою гуманітарних працівників стоїть біля білого фургона, який вони використовували для транспортування гуманітарних вантажів. У момент удару вони надавали допомогу пораненому мешканцю Бахмута.

Також на відео зафіксований момент, як російська ракети летить паралельно землі, потрапляє просто у фургон, після чого лунає вибух. Унаслідок цього авто Mercedes-Benz було знищене, Рід загинув, а ще кілька волонтерів зазнали поранень.

Pete Reed, a volunteer medic, was killed by shelling in Bakhmut, Ukraine yesterday while trying to evacuate civilians. One of the most selfless people I’ve ever met. Rest in peace, brother. pic.twitter.com/sjcvDrG2SI

— Cengiz (@CengizYar) February 3, 2023