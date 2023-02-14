Лютий, 14 в 16:49

Журналісти видання The New York Times опублікували відеозапис ракетного удару військ РФ по групі волонтерів у місті Бахмут (Донецька область). Під час атаки, яка сталася 2 лютого, загинув американський волонтер-медик Піт Рід.

Після аналізу відео журналісти дійшли висновку, що це був цілеспрямований удар РФ, а не хаотичний обстріл російських військ.

Відео, яке потрапило у розпорядження журналістів, зняв на смартфон естонський волонтер із організації Frontline Medics Ерко Лайдінен. У момент удару він перебував поряд в автомобілі.

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На кадрах видно, як Піт Рід із групою гуманітарних працівників стоїть біля білого фургона, який вони використовували для транспортування гуманітарних вантажів. У момент удару вони надавали допомогу пораненому мешканцю Бахмута.

Також на відео зафіксований момент, як російська ракети летить паралельно землі, потрапляє просто у фургон, після чого лунає вибух. Унаслідок цього авто Mercedes-Benz було знищене, Рід загинув, а ще кілька волонтерів зазнали поранень.

Pete Reed, a volunteer medic, was killed by shelling in Bakhmut, Ukraine yesterday while trying to evacuate civilians. One of the most selfless people I’ve ever met. Rest in peace, brother. pic.twitter.com/sjcvDrG2SI — Cengiz (@CengizYar) February 3, 2023

Під час покадрового аналізу відео вдалося встановити, що війська РФ завдали удару протитанковою керованою ракетою Корнет із лазерним наведенням. Її дальність дії становить близько трьох миль (майже 5 км). Як наголошує видання, подібна зброя зазвичай використовується, коли той, хто стріляє, бачить та обирає ціль.

– Волонтери, які прибули на місце інциденту, спочатку пояснювали удар невибірковим російським обстрілом. Але покадровий аналіз відеозапису… показує, що беззбройний пан Рід загинув під час прицільного удару керованою ракетою, яку майже напевно випустили російські війська. Незрозуміло, чи знали росіяни, що група складається з гуманітарних працівників. Але колона мала маркування, які мали сигналізувати росіянам про тип техніки, по якій вони вдарили. Одна з машин була чітко позначена червоним хрестом, – йдеться в аналізі NYT.

Видання уточнює, що білий мікроавтобус Mercedes-Benz водночас не мав видимих медичних розпізнавальних знаків. І хоча гуманітарні працівники були беззбройні, принаймні один медик був одягнений у військовий камуфляж. У момент атаки Піт Рід та інші волонтери перебували на відстані близько двох миль (понад 3 км) від позицій військ РФ.

Естонський волонтер Ерко Лайдінен уточнив, що момент удару також зафіксував відеореєстратор його автомобіля. За його словами, на цьому відео видно другий ракетний удар, спрямований на інший автомобіль, проте ракета не влучила в ціль. Цей другий відеозапис ще не оприлюднено.

Волонтер на ім’я Роман, який стояв поруч із Рідом у момент атаки та зазнав поранень, розповів журналістам, що поблизу не було жодних військових підрозділів. Він уточнив, що один із автомобілів був чітко позначений як карета швидкої допомоги.

Видання The Wall Street Journal публікувало фото моменту після удару. На ньому поранений норвезький медик тікає з місця атаки. Крім того, можна помітити машину швидкої допомоги з червоним хрестом, яка була розташована через дорогу від місця ракетного удару.

Russia Claims Gains in Battle for Bakhmut by @wsj https://t.co/g2JwuAaRjL — Pragma News (@Pragma_News) February 3, 2023

В організації Frontline Medics повідомляли, що під час обстрілу Бахмута 2 лютого були поранені двоє норвезьких волонтерів-медиків Сандер Серсвен Трелвік і Симон Йонсен. Вони мали евакуювати кількох поранених серед місцевих мешканців. Після того, як медики приїхали на місце, російські війська відкрили по них вогонь.

– Вони двічі бомбили по одному і тому ж місцю. Потім почали працювати по району, коли побачили, що ми вижили, – розповідав один із волонтерів.

Експерти, з якими спілкувалися журналісти, повідомили, що тип використаної ракетної зброї мав би дозволити росіянам визначити характер цілі.

Як зазначив слідчий у справах про воєнні злочини Марк Гарласко, з такою зброєю “можна очікувати, що той, хто стріляв, зможе відрізнити медичного працівника від військового”. Він додав, цей епізод потребує подальшого розслідування, але на перший погляд це “потенційний воєнний злочин”.

Як відомо, 34-річний американець Піт Рід, який загинув у Бахмуті, був ветераном морської піхоти США, а згодом почав займатися волонтерською діяльністю.