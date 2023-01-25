Два британські волонтери загинули під час спроби евакуації із Соледару

Січень, 24 в 23:13

Два британські волонтери Кріс Перрі та Ендрю Бегшоу загинули на сході України під час спроби гуманітарної евакуації.

Про це пише видання ВВС із посиланням на родину Перрі. За словами рідних, волонтери намагалися врятувати літню жінку з Соледара, коли в їхню машину влучив артилерійський снаряд.

– Він [Кріс Перрі] опинився в Україні у березні, в найтемнішу годину на початку російського вторгнення, і допоміг тим, хто найбільше цього потребував, врятував понад 400 життів і безліч покинутих тварин, – додала сім’я.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну 28-річний Перрі працював тренером з бігу в англійському Челтнемі.

Зараз дивляться 47-річний Бегшоу жив у Новій Зеландії та займався науковими дослідженнями в галузі генетики. За словами родини чоловіка, він приїхав в Україну, бо вважав це правильним вчинком. У поліції Донецької області повідомляли, що зв’язок із волонтерами зник 6 січня, коли вони виїхали з Краматорська в Соледар. Читайте Путін може перейти до наступної фази: в ГУР назвали вирішальні місяці війни

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