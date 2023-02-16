Карта бойових дій на 16.02.2023 – ситуація на фронті

Лютий, 16 в 7:38

16 лютого російські війська основні зусилля зосереджують на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

Карта бойових дій в Україні на 16.02.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.