Лютий, 17 в 20:25

Дипломатичний марафон України триває без перерви, в його рамках світ допомагає ЗСУ озброєнням, що дає перемоги на фронті.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 17 лютого.

Він підбив підсумок дня, згадавши, що вдень у Києві був прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

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– Нідерланди серед провідних партнерів України, що проявляється і збройною підтримкою, і політичною, і юридичною, – сказав він.

Президент пообіцяв, що за результатами переговорів з прем’єром Нідерландів, Україна отримає більше зброї і тиску на Росію.

Зеленський наголосив, що сьогодні є конкретне рішення щодо розміщення в Гаазі реєстру збитків, що є першим елементом майбутнього компенсаційного механізму, через який Росія відшкодовуватиме завдані збитки.

Президент повідомив, що мав честь представити українців на відкритті Мюнхенської безпекової конференції.

– Це одне з найбільш вагомих міжнародних зібрань, і на цьогорічній конференції представлені значущі сили сучасного світу. Завдяки всім вам, українці й українки, які боронять нашу державу, Росії в Мюнхені немає. Ключовий меседж України на безпековій конференції очевидний: ми маємо зробити все, щоб уже цього року забезпечити крах російської агресії. Це можливо. Це потрібно. Але це можливо, якщо Україна отримає ту зброю, що необхідна для цього, – сказав президент.

Він наголосив, що дипломатичний марафон України триває без перерви, починаючи з візиту Зеленського у Вашингтон у грудні.

– Вже створена танкова коаліція для України, вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, вже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії та вже світ почув, наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України, – сказав український лідер.

Президент додав, що продовжує консолідувати й підтримку для ініціатив України в Генасамблеї ООН.

– Наступного тижня представимо важливу резолюцію, і сьогодні я представив її ключовий сенс, зокрема лідерам і главам урядів держав Карибської співдружності, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна завжди базує свою зовнішню політику на повазі до всіх учасників міжнародних відносин.

– Усі нації є рівними й заслуговують на незалежне життя, на мирну співпрацю з іншими народами. Такий наш принцип зустрічає розуміння в усіх частинах світу. І я дякую кожній державі, кожному народу, які підтримують українські зусилля зі стабілізації міжнародних відносин, – сказав президент.

Крім того, український президент провів засідання з представниками сектору оборони.

– Ми робимо все, щоб посилити наших воїнів на передовій – наших героїв, які надихають світ тим, як хоробро та стійко захищають свободу України, нашу землю, наші цінності, – коротко зазначив Зеленський.

Президент відзначив бійців, які боронять Донеччину та Луганщину: 54-та окрема механізована бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, 25-та окрема повітрянодесантна бригада.