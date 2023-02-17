00:55 -

Звільнені 16 лютого з полону росіян українці планують після реабілітації продовжити боронити Україну від агресії РФ.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– На виконання доручення Президента України поспілкувався у відеоформаті зі звільненим у четвер із російського полону першим заступником міського голови Енергодара Іваном Самойдюком, а також старшим матросом Військово-Морських сил ЗСУ Віталієм Агеєвим і військовослужбовцем Державної прикордонної служби України Вадимом Джафаровим, які навесні боронили Азовсталь і Маріуполь, – написав він.

Він переказав звільненим вітання від президента України в контексті повернення додому 101 українця.

Єрмак каже, що Володимир Зеленський особисто стежив за перебігом операції та знає історію кожного визволеного.

– Повернення українців із полону – це свято для всієї країни. Під час онлайн-включення Іван Самойдюк подякував президенту та всій команді за докладені зусилля для звільнення бранців. Віталій Агеєв додав, що попри важкі умови полону він зараз нарешті відчуває себе вільною людиною, – написав Єрмак.

Своєю чергою Вадим Джафаров наголосив, що у російській неволі все ще перебуває багато наших захисників, які переживають усі тяготи полону, пише Єрмак.

Джафаров також зазначив, що після реабілітації знову піде захищати Батьківщину, адже ворога потрібно виганяти з української землі.