Лютий, 19 в 20:20

Енергосистема України повертається до нормальної роботи, дефіциту потужності наразі немає.

Яка зараз ситуація з електропостачанням, де та коли не буде світла 20 лютого – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Київ та Київська область

Укренерго на завтра, 20 лютого, не надавав обмежень споживання електроенергії.

Зараз дивляться

Це дозволяє не відключати світло у Києві та Київській області.

Перевірити інформацію щодо актуальних відключень світла або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням.

Одеська область

На Одещині 20 лютого проводяться заміри споживання. У зв’язку з цим у понеділок в області не будуть застосовуватись графіки відключення.

Однак через мережеві обмеження на обладнанні Укренерго в Одесі та Одеському районі заміри відбуватимуться із застосуванням графіку відключень.

Перевірити інформацію щодо актуальних відключень світла або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Дніпропетровська область

На наступний день Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії.

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Запорізька область

Актуальний графік відключення світла у Запорізькій області, який застосовуватимуть у разі перевантаження системи, можна переглянути за посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, за якими світло будуть виключати щоденно на три години з 7:00 до 22:00.

Ось такий виглядає оновлений графік на 20-26 лютого:

1 черга 14:00 — 17:00;

2 черга 15:00 — 18:00;

3 черга 17:00 — 20:00;

4 черга 18:00 — 21:00;

5 черга 19:00 — 22:00;

6 черга 07:00 — 10:00;

7 черга 08:00 — 11:00;

8 черга 09:00 — 12:00;

9 черга 10:00 — 13:00;

10 черга 11:00 — 14:00;

11 черга 12:00 — 15:00;

12 черга 13:00 — 16:00.

Ознайомитись з повним графіком погодинних відключень світла можна, перейшовши за посиланням.

Також можна відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 20 до 26лютого включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Львівська область

Ситуація з електропостачанням покращилася і у Львівській області. Однак у разі аварій можуть застосовуватися відключення світла 20 лютого.

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Хмельницька область

НЕК Укренерго не лімітує величину навантаження. Отже, 20 лютого погодинні відключення не здійснюватимуться.

У разі суттєвої зміни ситуації в об’єднаній енергосистемі України обмеження можуть бути доведені протягом дня. Актуальну інформацію щодо відключень можна дивитися у Telegram АТ Хмельницькобленерго.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Миколаївобленерго, Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.