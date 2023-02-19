Одесчина и большинство областей со светом: графики облэнерго на начало недели
Энергосистема Украины возвращается к нормальной работе, дефицита мощности пока нет.
Какая сейчас ситуация с электроснабжением, где и когда не будет света 20 февраля, далее в материале Фактов ICTV.
Киев и Киевская область
Укрэнерго на завтра, 20 февраля, не предоставлял ограничения потребления электроэнергии.
Это позволяет не выключать свет в Киеве и Киевской области.
Проверить информацию об актуальных отключениях света или ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Винницкая область
Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.
Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.
Черниговская область
Отключения света не планируются, однако график может применяться при перегрузке системы.
В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.
Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.
Полтавская область
Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке.
Одеська область
В Одесской области 20 февраля проводятся замеры потребления. В связи с этим в понедельник в области не будут применяться графики отключения.
Однако из-за сетевых ограничений на оборудовании Укрэнерго в Одессе и Одесском районе замеры будут происходить с применением графика отключений.
Проверить информацию об актуальных отключениях света или ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Днепропетровская область
На 20 февраля Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии, а значит, свет в области и городе не будут выключать.
Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.
Запорожская область
Актуальный график отключения света в Запорожской области, который будут применять в случае перегрузки системы, можно посмотреть по ссылке.
Харківська область
Харьковская область
Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, по которым свет будут выключать ежедневно на три часа с 7:00 до 22:00.
Вот такой выглядит обновленный график на 20-26 февраля:
- 1 очередь 14:00 — 17:00;
- 2 очередь 15:00 — 18:00;
- 3 очередь 17:00 — 20:00;
- 4 очередь 18:00 — 21:00;
- 5 очередь 19:00 — 22:00;
- 6 очередь 07:00 — 10:00;
- 7 очередь 08:00 — 11:00;
- 8 очередь 09:00 — 12:00;
- 9 очередь 10:00 — 13:00;
- 10 очередь 11:00 — 14:00;
- 11 очередь 12:00 — 15:00;
- 12 очередь 13:00 — 16:00.
Ознакомиться с полным графиком почасовых отключений света можно, перейдя по ссылке.
Также можно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.
Тернопольская область
В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 20-26 февраля включительно между тремя группами потребителей.
Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.
Львовская область
Ситуация с электроснабжением улучшилась и во Львовской области. Однако в случае аварий могут применяться отключения света 20 февраля.
В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.
Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.
Хмельницкая область
НЭК Укрэнерго не устанавливал лимиты. Следовательно, 20 февраля почасовых отключений не будет.
В случае существенного изменения ситуации в объединенной энергосистеме Украины, ограничения могут быть доведены в течение дня. Актуальную информацию можно смотреть в Telegram АО Хмельницкоблэнерго.
Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.
Другие области — график отключения света
В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Николаевоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.