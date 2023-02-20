Карта бойових дій на 20.02.2023 – ситуація на фронті

Лютий, 20 в 6:11

Російські війська, ймовірно, домоглися незначного просування у північних приміських районах Бахмута та на східних околицях міста.

Карта бойових дій в Україні на 20.02.2023

Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Атинське, Стукалівка, Запсілля і Покровка – Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Строївка на Харківщині.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти: Кам’янку, Колодязне, Дворічну, Гряниківку, Куп’янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Діброву, Білогорівку на Луганщині та Білогорівку і Роздолівку Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Васюківка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк. Ворог авіацією вдарив у районі Бахмута.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Новобахмутівку, Веселе, Авдіївку, Водяне, Первомайське, Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду, Новомихайлівку, Вугледар, Богоявленку, Шахтарське, Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогонь потрапили райони населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки – Запорізької.

На Херсонському напрямку вогневого впливу зазнали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків на Миколаївщині. Постраждали мирні люди.

Втрати РФ у війні на 20.02.2023:

особового складу ‒ близько 143 680 (+820) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3316 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 6553 (+8) од,

артилерійських систем – 2334 (+7) од,

РСЗВ – 471 (+2) од,

засобів ППО ‒ 243 од,

літаків – 299 (+1) од,

гелікоптерів – 287 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2) од,

крилатих ракет ‒ 873 од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) од,

спеціальної техніки ‒ 225 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 362 добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW, Генштаб