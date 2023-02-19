Обстріл Дніпропетровщини та результати Мюнхенської конференції: 361-й день війни (онлайн)
Україна отримала важливі сигнали щодо постачання далекобійних ракет під час Мюнхенської конференції, заявив президент Володимир Зеленський.
Російські війська обстріляли Нікополь та Марганець на Дніпропетровщині.
У неділю, 19 лютого, пройде останній день Мюнхенської конференції у Німеччині.
ЄС збирає термінову зустріч щодо закупівлі боєприпасів для України у понеділок, 20 лютого.
Протягом 18 лютого ворог здійснив обстріли чотирьох територіальних громад Сумської області: Хотінської, Білопільської, Новослобідської, Путивльської.
Було зафіксовано понад 75 прильотів.
Уряд США провів перемовини з Ілоном Маском щодо використання системи супутникового інтернету Starlink в Україні.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє SkyNews.
Відповідаючи на запитання, чи просили США Маска не обмежувати використання можливостей Starlink українськими військовими, Блінкен сказав, що “не може поділитися подробицями розмови з ним”.
Протягом лютого-березня події на фронті розвиватимуться дуже активно, оскільки президент РФ Володимир Путін наказав найближчими тижнями повністю захопити Донецьку та Луганську області.
Таку думку в ефірі Єдиних новин висловив офіційний представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов.
Він зазначив, що українські військові не чекають такого наступу, “склавши руки”.