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Уряд США провів перемовини з Ілоном Маском щодо використання системи супутникового інтернету Starlink в Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє SkyNews.

Відповідаючи на запитання, чи просили США Маска не обмежувати використання можливостей Starlink українськими військовими, Блінкен сказав, що “не може поділитися подробицями розмови з ним”.