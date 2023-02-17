Лютий, 17 в 17:59

Країни-союзники, які можуть поставити бойові танки Україні, повинні зробити це вже зараз. У цьому питанні потрібно діяти швидко.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

– Ті, хто може надіслати такі бойові танки, дійсно повинні зробити це вже зараз, – наголосив Шольц, запевнивши, що він буде “інтенсивно агітувати”, щоб союзники просувалися щодо поставок.

За його словами, Німеччина готова сприяти, надаючи логістику та поповнюючи боєзапаси, а також навчаючи українських військових.

Зараз дивляться

– Німеччина робитиме все, що в її силах, аби зробити ці рішення (щодо танків, – Ред.) легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками або надаючи підтримку з точки зору поставок і логістики… Я вважаю це прикладом такого лідерства, якого кожен має право очікувати від Німеччини, і я прямо пропоную це нашим друзям і партнерам, – додав Шольц.

Водночас канцлер ФРН висловив думку, що має бути баланс “між наданням найкращої можливої підтримки Україні та уникненням ненавмисної ескалації”.

– Я вважаю, що ми вчинимо добре, якщо ретельно зважимо всі наслідки наших дій і ретельно скоординуємо всі ключові кроки між союзниками… Обережність повинна мати пріоритет над поспішними рішеннями, – заявив Шольц.

Як відомо, після тривалих вагань Німеччина таки дозволила іншим країнам реекспорт бойових танків Leopard 2 в рамках допомоги Україні. Берлін також вирішив поставити для ЗСУ одну роту цих танків.

Наразі Польща, Норвегія, Канада та Іспанія укомплектували батальйон танків Leopard 2A4 для України. До коаліції приєдналася і Фінляндія.

За прогнозами глави МЗС України Дмитра Кулеби, на першому етапі українська армія могла б отримати від західних союзників від 120 до 140 бойових танків.