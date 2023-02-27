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Факти / Україна

Майже вся Одеса та Одеський район – без світла: у ДТЕК назвали причину

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
електроенергія
Фото: Depositphotos

Майже вся Одеса та Одеський район залишилися без світла внаслідок аварійного відключення високовольтної лінії.

Про це повідомляє ДТЕК.

– На Одещині cталося аварійне відключення високовольтної лінії. Через це тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район. Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювані роботи одразу після відбою повітряної тривоги, – йдеться в повідомленні.

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Джерело: ДТЕК Одеські електромережі

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