Майже вся Одеса та Одеський район – без світла: у ДТЕК назвали причину
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Майже вся Одеса та Одеський район залишилися без світла внаслідок аварійного відключення високовольтної лінії.
Про це повідомляє ДТЕК.
– На Одещині cталося аварійне відключення високовольтної лінії. Через це тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район. Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювані роботи одразу після відбою повітряної тривоги, – йдеться в повідомленні.
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Джерело: ДТЕК Одеські електромережі