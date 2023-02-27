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Факты / Україна

Почти вся Одесса и Одесский район — без света: в ДТЭК назвали причину

Бедрак Виктория, редактор ленты
електроенергія
Фото: Depositphotos

Почти вся Одесса и Одесский район остались без света в результате аварийного отключения высоковольтной линии.

Об этом сообщает ДТЭК.

— В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Из-за этого временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район. Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы сразу после отбоя воздушной тревоги, — говорится в сообщении.

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Источник: ДТЭК Одесские электросети

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