Почти вся Одесса и Одесский район — без света: в ДТЭК назвали причину
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Почти вся Одесса и Одесский район остались без света в результате аварийного отключения высоковольтной линии.
Об этом сообщает ДТЭК.
— В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Из-за этого временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район. Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы сразу после отбоя воздушной тревоги, — говорится в сообщении.
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Источник: ДТЭК Одесские электросети