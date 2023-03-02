Березень, 01 в 22:10

Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні за підсумками 1 березня.

– Сьогодні провів енергетичну нараду. Взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада – три години. Енергетичні компанії: Нафтогаз, Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго, інші. Уряд. Офіс. Голова профільного комітету ВР. Військові. Розвідка, – сказав він.

За словами президента, складність минулої зими відчув кожен українець.

Зараз дивляться

– Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває. Ми зафіксували поточні завдання – щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватись до наступного сезону – кожен із учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики – знайдемо реагування, – сказав український лідер.

Президент повідомив, що сьогодні мав і довгий, детальний селектор з усіма, хто здійснює керівництво різними напрямами захисту держави: військові, СБУ, ГУР, зовнішня розвідка, МВС, інші урядовці, Офіс президента.

– Кожен фронтовий напрямок тримаємо під контролем: Хортиця, Таврія, Одеса, Північ – були доповіді щодо ситуації за добу. Окрім безпосередньо фронтових напрямків, увага й до прифронтових територій. Тих міст і районів, які щодня й щоночі зазнають російських обстрілів. Свідомого терору. Нікополь та інші громади Дніпропетровської області, Запоріжжя, Херсон і область, прифронтова частина Донбасу, Харків і область, Сумщина, Чернігівщина, – сказав він.

Володимир Зеленський зауважив, що зараз на більшій частині території України, де вдалося дати відносну безпеку життя, може не відчуватися, яким є життя тих українців, хто у прикордонних районах із Росією та на півдні держави.

– Там, де обстріли. Там, де люди хоч і не на фронті, але все ж таки безпосередньо на війні. Там, де Росія постійно намагається знищити все, що є в людей. Постійно – і це без перебільшення, – нагадав він.

Володимир Зеленський пояснив, що коли Україна готує активні дії військових та сил оборони й безпеки, то має на увазі й те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні.

– Кожен рух нашого прапора вперед означатиме й убезпечення наших людей. І на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта. І на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом. І на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій, – сказав він.

Президент подякував усім, хто готовий допомагати Україні в подальших активних діях.

Окремо Володимир Зеленський подякував тим, хто попри всі загрози та небезпеки робить усе можливе, щоб у прифронтових районах України, у містах і громадах, які зазнають російських ударів, все ж зберігалося нормальне життя: це ДСНС, поліція, соціальні та адміністративні служби, місцева влада, сумлінний бізнес та волонтери.

Український лідер подякував й прикордонникам та всім іншим воїнам, які стримують ворога.