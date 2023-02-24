Росіяни вважають, що нікого не вкрали: Зеленський про повернення депортованих дітей
Україна не може силоміць забрати дітей, який викрала Росія за час повномасштабного вторгнення.
Про це під час пресконференції 24 лютого заявив президент Володимир Зеленський.
— Силою забрати дітей ми не можемо, бо ми не можемо зайти на територію Російської Федерації. Силою забрати будь-який інститут світу не може, тому що не мають мандату, або не мають допуску, або немає бажання РФ їх пускати. Це відповідь, чи можемо ми зайти і забрати – зараз ні.
Глава держави зазначив, що Україна наразі може чинити тиск. Зокрема, на початку березня відбудеться конференція United for Justice у Львові, куди будуть запрошені лідери та міжнародні організації, зокрема прокурор МКС Карім Хан.
За його словами, там будуть обговорювати трибунали, щодо сексуального насильства, щодо викрадання дітей, трибунал щодо агресії тощо.
— Вони (росіяни, – Ред.) вважають, що вони нікого не вкрали. Вважають, що зробили прихисток дітям, які бігли від “нацистів”.
Володимир Зеленський підкреслив, що все ж таки для повного вирішення питання повернення дітей необхідно перемогти у війні.