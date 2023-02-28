Повернення викрадених РФ дітей і загиблі в окупації: Зеленський зустрівся із прокурором МКС

Лютий, 28 в 18:15

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом.

Вони обговорили низку важливих тем: відкриття Офісу прокурора МКС в Україні, повернення викрадених Росією дітей та встановлення кількості загиблих на окупованих територіях.

Зокрема, глава держави відзначив важливість відкриття Офісу прокурора МКС в Україні, яке має відбутися згодом, і повідомив, що Україна готова сприяти його роботі. Президент розповів про підготовку конференції з питань справедливості United for justice і запросив Хана взяти в ній участь.

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Зеленський наголосив, що надзвичайно важливо отримати реакцію на випадки депортації Росією українських дітей з окупованих територій.

– Як повернути їх назад на Батьківщину, до родин? Це надзвичайно складне завдання. І я буду дуже вдячний за ваші ідеї та допомогу в цьому питанні, – наголосив президент України.

Ще одним важливим пріоритетом він назвав встановлення реальної кількості загиблих на окупованій російськими військами території України.

– Ми навіть не знаємо офіційної кількості загиблих цивільних на територіях, які перебувають під окупацією РФ. Особливо в населених пунктах на Сході. Це десятки тисяч жертв. Це геноцид українського народу, щоб це визнали, ми маємо знати долю всіх людей, – зазначив Зеленський.

Він також наголосив на важливості співпраці з Офісом генерального прокурора для подальшого розслідування злочинів, скоєних проти українців під час повномасштабної агресії РФ.