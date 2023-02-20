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Факти / Україна / Політика

Наступне засідання Рамштайн може відбутися онлайн у середині березня – Резніков

Оксана Михайлова, Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Валентина Чорна, редакторка стрічки
Рамштайн-8
Фото: Getty Images

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн може відбутися онлайн у середині березня.

Про це на брифінгу повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

– Наступна дата, якщо я не помиляюся, це – середина березня. Але з високою ймовірністю вона буде онлайн. Думаю також, що річниця Рамштайну, який почався в квітні торік, напевно, і буде у Рамштайні, безпосередньо на цій військовій авіабазі. А у березні, я думаю, матиму нагоду підключатися з Києва, – сказав він.

Нагадаємо, що засідання Рамштайн-9 відбулось 14 лютого у Брюсселі. Резніков заявив, що задоволений результатами зустрічі.

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