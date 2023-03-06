Березень, 06 в 16:28

Нещодавно стало відомо, що Франція розглядає можливість передання Україні винищувачів Mirage. Однак поки що міністр оборони Франції Себастьян Лекорню не підтвердив передання літаків для оборони України.

Що відомо про винищувачі Mirage 2000: характеристики та ціна – читайте в матеріалі.

Винищувачі Mirage 2000: характеристики

Як зазначає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко, Mirage 2000 – це легкий винищувач, іноді багатоцільового призначення, адже може використовуватися не тільки як винищувач, а й як бомбардувальник.

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За його словами, це літак, який був розроблений ще у 1970-х роках, але це не робить його застарілим. Тому що після прийняття на озброєння у 1984 році він неодноразово модернізувався і має багато модифікацій, які відповідають тим чи іншим потребам саме в сучасній війні.

Дані літаки можуть здійснювати польоти на максимальній висоті до 18 км, а також можуть мати максимальну швидкість у 2300 км на годину. Це – досить гарний показник.

Він має різні модифікації, але зараз Україну цікавить саме Mirage 2000 D. Ці літаки розпочали перші випробувальні польоти у 1991 році. Призначення Mirage 2000 D – для прориву ворожих систем протиповітряної оборони. Особливо – на малих висотах.

Тобто, основне завдання Mirage – прорив ППО ворога за будь-яких погодних умов, пір доби, використовуючи для цього високоточну керовану авіаційну зброю з лазерними системами наведення, які значно підвищують ефективність від таких ударів.

Також ці літаки мають більш високотехнічне (якщо порівняти з іншими модифікаціями) бортове радіоелектронне обладнання, і більш високотехнологічні системи управління польотом та прицільно-навігаційні елементи. Крім цього, є засоби радіоелектронної боротьби.

Все це в комплексі надає можливість їх максимально ефективно використовувати для прориву ворожої ППО. Літаки Mirage 2000 є на озброєнні багатьох країн, однак найбільшу кількість має Франція (саме з модифікацією 2000 D).

Якщо говорити про вірогідність отримання цієї зброї, то вона, швидше за все, надійде саме від Франції.

Mirage 2000: характеристики

розмах крила – 9,13 м;

довжина літака – 14,55 м;

висота літака – 5,15 м;

площа крила – 2 41;00 м.

Винищувачі Mirage 2000: ціна

Існує величезна кількість варіантів винищувачів Mirage. Орієнтовна вартість, наприклад, Dassault Mirage – $43 млн.