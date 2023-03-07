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Факти / Україна

Непокора та безмежна мужність: реакція світу на розстріл росіянами українського воїна

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Непокора та безмежна мужність: реакція світу на розстріл росіянами українського воїна

Вчора українське суспільство та світова спільнота у соцмережах побачили відео, як російські окупанти розстрілюють українського воїна. Чоловік без зброї стояв перед ними, дивився у вічі та єдине, що сказав: Слава Україні!

Цинічне вбивство українського героя болем відгукнулося у серці кожного.

Користувачі соцмережі відучора залишили сотні тисяч повідомлень із хештегом Слава Україні! на підтримку України та вбитого героя.

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Наразі хештег Слава Україні! очолив світові тренди Twitter.

Реакція світу

Старший політичний радник Гельсінської комісії США Пол Масаро на своїй сторінці у Twitter опублікував фото нашого воїна і написав його останні слова – Слава Україні!

Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Латвії, поширив допис МЗС України про вбивство росіянами нашого воїна, і коротко підписав:

Слава Україні!

Героям слава!

Французький журналіст, письменник та філософ Бернард-Генрі Леві написав:

Чи стане це фото еквівалентом легендарного загиблого солдата Капи під час Громадянської війни в Іспанії? Непокора, безмежна мужність і це Слава Україні, яке він вигукнув перед смертю – сьогодні ввечері всі друзі України в усьому світі відповідають цьому герою: Героям Слава!

Скотт Келлі, колишній астронавт NASA та капітан ВМС США на свої сторінці у Twitter написав:

Росіяни вбили цього українського солдата вчора після того, як він вигукнув “Слава Україні!”, затягуючись цигаркою востаннє. Гордий і нескорений до кінця, на відміну від боягузливих російських військових злочинців. Слава Україні!

Самуель Рамані – доктор філософії з міжнародних відносин у Коледжі Святого Антонія Оксфордського університету, опублікував фото українського солдата, який загинув, вигукуючи Слава Україні російським окупантам.

Редакторка американського новинного вебсайту The Daily Beast Джулія Девіс також опублікувала фото українця і підписала коротко: Слава Україні!

Європейське видання Visegrád 24 написало:

Цей солдат – герой України. Росіяни вирішили зафільмувати його вбивство. Він вирішив, що його останніми словами будуть Слава Україні! Через кілька секунд він був розстріляний десятками куль.

Журналіст російської редакції Voice of America Міша Комадовський назвав вбивство беззбройного українського воїна воєнним злочином.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у Росії культивуються воєнні злочини.  Їх відбілюють пропагандою та міфами про нацистів.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна вже зареєструвала понад 70 тис. воєнних злочинів Росії.

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Фото: скриншот

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