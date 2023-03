Вчора українське суспільство та світова спільнота у соцмережах побачили відео, як російські окупанти розстрілюють українського воїна. Чоловік без зброї стояв перед ними, дивився у вічі та єдине, що сказав: Слава Україні!

Цинічне вбивство українського героя болем відгукнулося у серці кожного.

Користувачі соцмережі відучора залишили сотні тисяч повідомлень із хештегом Слава Україні! на підтримку України та вбитого героя.

Наразі хештег Слава Україні! очолив світові тренди Twitter.

Старший політичний радник Гельсінської комісії США Пол Масаро на своїй сторінці у Twitter опублікував фото нашого воїна і написав його останні слова – Слава Україні!

Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Латвії, поширив допис МЗС України про вбивство росіянами нашого воїна, і коротко підписав:

Французький журналіст, письменник та філософ Бернард-Генрі Леві написав:

Will this photo be the equivalent of Capa’s iconic fallen soldier, during the Spanish Civil War? The defiance, the limitless courage and this ‘Slava Ukraini’ called out just before being killed – tonight, all friends of #Ukraine around the world reply to this hero: Heroyam Slava! pic.twitter.com/qux34IbEYm

Скотт Келлі, колишній астронавт NASA та капітан ВМС США на свої сторінці у Twitter написав:

Russians murdered this Ukrainian soldier yesterday after exclaiming, “glory to Ukraine,” while taking a last drag on his cigarette. Proud and defiant to the end in contrast to the cowardly Russian war criminals. Slava Ukraini! https://t.co/jTSbJzt7DU

Самуель Рамані – доктор філософії з міжнародних відносин у Коледжі Святого Антонія Оксфордського університету, опублікував фото українського солдата, який загинув, вигукуючи Слава Україні російським окупантам.

The unknown Ukrainian soldier who died shouting Slava Ukraini to his Russian captors pic.twitter.com/AZNovOUhJE

Редакторка американського новинного вебсайту The Daily Beast Джулія Девіс також опублікувала фото українця і підписала коротко: Слава Україні!

Європейське видання Visegrád 24 написало:

This soldier is a Ukraine hero.

The Russians decided to film his murder.

He decided that his last words would be “glory to Ukraine”.

He was shot with dozens of bullets just seconds later. pic.twitter.com/9WWjke6Udz

