Березень, 09 в 1:42

Війна проти України, яку в Росії називають “спеціальною військовою операцією”, не призвела до тих результатів, на які розраховував президент Володимир Путін.

Про це йдеться в несекретному звіті розвідувальних служб США про щорічну оцінку загроз.

У звіті нагадали, що після початкового широкомасштабного вторгнення в Україну на трьох фронтах 24 лютого 2022 року Росія відмовилася від спроб захопити Київ, вивела війська з більшої частини північної України і зосередилася на Донбасі та інших частинах південної України.

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– Путін, імовірно, неправильно оцінив можливості українських Збройних сил і ступінь їхнього успіху на полі бою. Російські військові стикалися і будуть стикатися з проблемами виснаження, нестачі особового складу і морального духу, що робить їхні сили вразливими перед українськими контратаками, – йдеться у звіті.

Крім того, оголошена Путіним мобілізація здебільшого “ненавчених і непідготовлених” резервістів хоч і полегшить брак особового складу в найближчій перспективі, але ризикує підірвати внутрішню підтримку конфлікту, вважають у розвідці США.

Водночас американська розвідспільнота вважає, що повний ефект від “часткової мобілізації” почне відчуватися тільки навесні та влітку 2023 року.

– Хоча російські сили продовжують концентруватися на Донбасі, вони, ймовірно, не зможуть зайняти його весь у 2023 році, – йдеться в повідомленні.

Крім цього, у розвідці США вказують, що свідоцтва звірств, скоєних російськими силами проти українських військовослужбовців і мирних жителів, і надалі з’являтимуться в міру того, як українські сили відвойовуватимуть територію.

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Фото: ГУР