NASAMS від Норвегії та виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври: що відбувається на 381-й день війни (онлайн)
В Україні виселяють УПЦ МП з усіх приміщень Києво-Печерської лаври – 11 березня почнеться інвентаризація майна.
США мають дані про намір Росії влаштувати штучний заколот проти влади Молдови, пише CNN.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр щодо обстановки у Бахмуті каже, що ситуація загострена, ворог наступає.
Оголошено підозру екскерівникам заводу Антонов в рамках справи про знищення Ан-225 Мрія
У Києві попрощались з героєм України Дмитром Коцюбайло Да Вінчі.
Президент США Джо Байден і глава Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн обговорили війну Росії в Україні, серед інших тем, під час зустрічі в Білому домі в п’ятницю, пише CNN.
Сполучені Штати і Європейський Союз обіцяли “безпеку, економічну та гуманітарну підтримку” Україні доти, доки вона цього потребує, сказали два лідери.
– Ми, як і раніше, віддані наданню та мобілізації міжнародної підтримки, включно з приватним сектором, для забезпечення економічної стабільності України, – заявили Байден і фон дер Ляєн у спільній заяві.
Вони додали, що військова допомога і навчання також будуть продовжені.
Лідери виклали ініціативи, спрямовані на допомогу Україні у відновленні, і наголосили на зусиллях – включно із санкціями – щодо “подальшого зниження спроможності Росії вести незаконну війну та її військово-промислової системи”, йдеться в заяві.
У заяві відзначається успіх партнерства США та ЄС, встановленого рік тому, щоб зменшити залежність Європи від російського палива, що, за словами лідерів, вони продовжують робити.
– Путін думав, що розділить нас, але ми єдині як ніколи. Ми разом у нашій непохитній підтримці України стільки, скільки буде потрібно, – йдеться в заяві.
9 березня на фронті загинув співзасновник мережі музичних шкіл у Києві Rock School (Рок Школа) Володимир Бульба.
Про це повідомив захисник України, ведучий Radio Roks Ілля Ярема у Facebook.
– Ти – мій брат по зброї. Ти – мій побратим на культурному фронті. Саме завдяки тобі бродвейський мюзикл School of Rock з’явився на підмостках Київської опери. Саме завдяки тобі він зазвучав українською. Ти зробив величезну справу для дітей та дорослих під назвою Rock School, де рок-музиканти викладали, а діти реалізували у собі цей поклик. Це було по-справжньому. Ти був справжній, – написав Ярема.
Володимир Бульба першим адаптував в Україні бродвейський мюзикл School of Rock, а 2012 року відкрив першу рок-школу. З початком повномасштабної війни Бульба займався волонтерством, а потім вступив до лав ЗСУ.
– Ти проростеш музичним полем України. Ти звучиш голосами сотень дітей та підлітків. Ти не мусив загинути. Ти – Людина з великої літери. Вічна пам’ять, Герой!, – написав ведучий Radio Roks.