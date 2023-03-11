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Президент США Джо Байден і глава Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн обговорили війну Росії в Україні, серед інших тем, під час зустрічі в Білому домі в п’ятницю, пише CNN.

Сполучені Штати і Європейський Союз обіцяли “безпеку, економічну та гуманітарну підтримку” Україні доти, доки вона цього потребує, сказали два лідери.

– Ми, як і раніше, віддані наданню та мобілізації міжнародної підтримки, включно з приватним сектором, для забезпечення економічної стабільності України, – заявили Байден і фон дер Ляєн у спільній заяві.

Вони додали, що військова допомога і навчання також будуть продовжені.

Лідери виклали ініціативи, спрямовані на допомогу Україні у відновленні, і наголосили на зусиллях – включно із санкціями – щодо “подальшого зниження спроможності Росії вести незаконну війну та її військово-промислової системи”, йдеться в заяві.

У заяві відзначається успіх партнерства США та ЄС, встановленого рік тому, щоб зменшити залежність Європи від російського палива, що, за словами лідерів, вони продовжують робити.