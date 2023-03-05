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Два удари дроном-камікадзе: у Брянській області знищено ворожу вежу спостереження

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Два удари дроном-камікадзе: у Брянській області знищено ворожу вежу спостереження
Фото: Міноборони

У Брянській області Росії українські військові знищили автономну вежу спостереження Гренадер, за допомогою якого російські загарбники мали можливість оглядати частину прикордонної території України.

Про це повідомляє спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України Kraken, який оприлюднив відповідний відеозапис.

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– Силами розвідки спецпідрозділу Kraken за допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження Гренадер у Брянській області, – йдеться у повідомленні.

На відеозаписі можна помітити, що українські військові змогли завдати пошкодження автономній вежі спостереження РФ під час другої спроби.

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