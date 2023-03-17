Березень, 16 в 22:16

Ексочільник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай підтвердив інформацію в ЗМІ, що може стати послом у Казахстані.

Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Василю Голованову.

– Ситуація з моїм звільненням і, сподіваюся, швидким призначенням на нову посаду – це ротація. Тобто, на моє місце поставлять, швидше за все, військову людину, а мене перенаправлять на інший фронт… Багато напрямів є. У цьому випадку, я сподіваюся, що це буде дипломатична робота і в дуже важливому напрямі, – сказав він.

Сергій Гайдай підтвердив дані медіа, що під нього розглядають посаду очільника дипмісії України в Казахстані.

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– Можливо, це буде Казахстан. Про це і йшлося. Знову ж таки, все може змінитися, у нас війна. І якщо президент побачить мене на іншому напрямку, то я не буду навіть сперечатися, – розповів Гайдай.

Колишній керівником Луганської ОВА зазначив, що працюватиме на тій посаді, яку оголосить президент Володимир Зеленський, доки не закінчиться війна.

Нагадаємо, прессекретар президента Сергій Никифоров казав, що новим очільником Луганської ОВА, ймовірно, стане військовий.

Напередодні український уряд погодив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА, а вже згодом президент Зеленський підписав укази про звільнення керівників адміністрацій цих трьох областей.

Фото: Сергій Гайдай