Березень, 03 в 12:22

Голова правління компанії Укрзалізниця Олександр Камишін, який подав у відставку, став позаштатним радником президента України Володимира Зеленського.

Відповідний указ №127, датований 3 березня, з’явився на офіційному сайті глави держави.

– Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником президента України (поза штатом), – йдеться в документі, підписаному президентом.

27 лютого Олександр Камишін оголосив, що подає у відставку з посади голови правління АТ Укрзалізниця. Він уточнив, що “за спільним рішенням” з віцепрем’єром Олександром Кубраковим очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

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– Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається “залізна команда”. Тому впевнений, що в компанії і далі все буде добре, – зазначив Камишін.

Олександр Камишін очолив Укрзалізницю в серпні 2021 року: спочатку як виконувач обов’язків, а потім як повноцінний голова правління.

До того він працював менеджером в інвестиційній компанії Dragon Capital та в компанії SCM, заснував компанії Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.

Виконувати обов’язки голови правління Укрзалізниці буде Євген Лященко.