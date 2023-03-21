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Факти / Україна

Карта бойових дій на 21.03.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На 391-шу добу повномасштабної війни постійні позиційні бої точаться в Бахмуті Донецької області, де російські окупанти не полишають спроб захопити місто.

Карта бойових дій в Україні на 21.03.2023

Карта бойових дій 20 березня 2023

Втрати РФ на 21 березня 2023

  • особового складу ‒ близько 166 570 (+960),
  • танків ‒ 3 552 (+15),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 879 (+10),
  • артилерійських систем – 2 586 (+9),
  • реактивних систем залпового вогню – 507,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 270,
  • літаків – 305,
  • гелікоптерів – 290,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 167 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 907,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 428 (+12),
  • спеціальної техніки ‒ 266 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 391-шу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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