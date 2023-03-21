Карта бойових дій на 21.03.2023 – ситуація на фронті

Березень, 21 в 6:16

На 391-шу добу повномасштабної війни постійні позиційні бої точаться в Бахмуті Донецької області, де російські окупанти не полишають спроб захопити місто.

Карта бойових дій в Україні на 21.03.2023

Втрати РФ на 21 березня 2023

особового складу ‒ близько 166 570 (+960),

танків ‒ 3 552 (+15),

бойових броньованих машин ‒ 6 879 (+10),

артилерійських систем – 2 586 (+9),

реактивних систем залпового вогню – 507,

засобів протиповітряної оборони ‒ 270,

літаків – 305,

гелікоптерів – 290,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 167 (+7),

крилатих ракет ‒ 907,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 428 (+12),

спеціальної техніки ‒ 266 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 391-шу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.