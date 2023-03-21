Карта бойових дій на 21.03.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 391-шу добу повномасштабної війни постійні позиційні бої точаться в Бахмуті Донецької області, де російські окупанти не полишають спроб захопити місто.
Карта бойових дій в Україні на 21.03.2023
Втрати РФ на 21 березня 2023
- особового складу ‒ близько 166 570 (+960),
- танків ‒ 3 552 (+15),
- бойових броньованих машин ‒ 6 879 (+10),
- артилерійських систем – 2 586 (+9),
- реактивних систем залпового вогню – 507,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 270,
- літаків – 305,
- гелікоптерів – 290,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 167 (+7),
- крилатих ракет ‒ 907,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 428 (+12),
- спеціальної техніки ‒ 266 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 391-шу добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.