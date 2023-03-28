Потенціал військ РФ рухається до нуля. У війні проти України Путін вирішив йти до кінця – експерт

Березень, 28 в 9:57

Росія знімає зі зберігання стару військову техніку, щоб перекинути її на фронт. Це свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін у війні проти України вирішив йти до кінця.

Про це в етері телемарафону Єдині новини розповів військовий експерт Петро Черник.

– Це – ще один аргумент до того, що стратегічний та якісний потенціал російського війська рухається до нуля. Нічого добротного вони не можуть протиставити нам. Водночас філософія використання саме такої зброї має певний негатив, вона свідчить про те, що Путін вирішив йти до кінця, – вважає експерт.

Черник також зазначив, що якісна техніка, зокрема танки Т-72, Т-80, Т-90, стають у РФ колосально дефіцитним матеріалом, тому Кремль вдається до піхотної тактики, кидаючи окупантів у бій без підтримки техніки.

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Водночас військовий експерт наголошує, що у Росії ще є людський потенціал.

Раніше у Conflict Intelligence Team повідомили, що росіяни розконсервовують і відправляють з Далекого Сходу радянські середні танки родини Т-54/55.

Джерело: телемарафон