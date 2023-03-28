Потенциал войск РФ движется к нулю. В войне против Украины Путин решил идти до конца — эксперт

Март, 28 в 9:57

Россия снимает с хранения старую военную технику, чтобы перебросить ее на фронт. Это свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины решил идти до конца.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал военный эксперт Петр Черник.

— Это — еще один аргумент к тому, что стратегический и качественный потенциал российского войска движется к нулю. Ничего добротного они не могут противопоставить нам. В то же время философия использования именно такого оружия имеет определенный негатив, она свидетельствует о том, что Путин решил идти до конца, — считает эксперт.

Черник также отметил, что качественная техника, в частности танки Т-72, Т-80, Т-90, становятся в РФ колоссально дефицитным материалом, поэтому Кремль прибегает к пехотной тактике, бросая оккупантов в бой без поддержки техники.

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В то же время военный эксперт отмечает, что у России еще есть человеческий потенциал.

Ранее в Conflict Intelligence Team сообщили, что россияне снимают с хранения и отправляют с Дальнего Востока советские средние танки семьи Т-54/55.

Источник: телемарафон