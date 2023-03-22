Росія знімає зі зберігання танки 1950-х років – CIT

Березень, 22 в 15:00

Росіяни розконсервовують та відправляють з Далекого Сходу радянські середні танки сімейства Т-54/55.

Про це пише Conflict Intelligence Team, у розпорядженні яких опинились відповідні фото ешелону з технікою.

– Як нам стало відомо, цей ешелон нещодавно вирушив із м. Арсеньєв Приморського краю, в якому розташована 1295-та Центральна база резерву і зберігання танків, – йдеться у повідомленні.

Аналітики вивчили архівні фотографії 1295-ї бази, які є у відкритому доступі, і виявили, що на ній (крім відносно сучасних Т-80БВ і Т-72Б) зберігалася значна кількість Т-62М(В). Також вдалося знайти фотографії Т-55 і Т-54.

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Зазначено, що перші модифікації Т-54 були прийняті на озброєння радянською армією ще в другій половині 1940-х рр., а Т-55 – у 1958.

– Навіть застарілий танк може бути кориснішим, ніж його відсутність, але ми вважаємо ключовими мінусами цих моделей відсутність далекомірів і балістичних обчислювачів (не кажучи вже про систему управління вогнем), примітивні приціли і (у Т-54) неповноцінну стабілізацію знаряддя, – додають у CIT.

Фахівці наголошують, що важко назвати можливі сфери застосування цих танків, але в будь-якому разі, це “однозначно свідчить про серйозні проблеми із забезпеченням ЗС РФ бронетехнікою“.

Крім того, проаналізувавши супутникові знімки 1295-ї бази було встановлено, що в період між червнем і листопадом 2022 року її покинув щонайменше 191 танк (імовірно, переважно Т-62). У реальності ця кількість може бути значно вищою, оскільки найбільш боєготові машини, як правило, перебувають в ангарах, і зафіксувати їхнє відправлення неможливо, вказує CIT.

За даними розслідувачів, факти відправки і використання ЗС РФ танків Т-62 під час вторгнення в Україну фіксуються ще з літа, але зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що у гарячих точках фронту війська РФ відчувають дефіцит бронетехніки.

Фото: CIT

Джерело: CIT