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Факти / Україна

Харків під обстрілом окупантів, зафіксовано шість прильотів – мер

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

У Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Харків під обстрілом, – коротко написав Терехов.

Водночас Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та області залишатись в укритті та не ігнорувати тривогу.

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– Окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях, – написав він.

Перед ударами росіян по Харкову в області та місті була оголошена повітряна тривога.

Згодом у місті пролунали нові вибухи.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що обстріл Харкова ведеться Росією з території Бєлгородської області.

– Російські терористи обстрілюють Харків з бєлгородської області, – написав він.

Згодом Ігор Терехов повідомив, що наразі в Харкові зафіксовано “шість прильотів”. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється, додав мер.

За даними воєнного кореспондента Андрія Цаплієнка, ворог обстріляв місто ракетами С-300, але наразі ця інформація не підтверджена офіційними органами влади чи військовими.

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