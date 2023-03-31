Харків під обстрілом окупантів, зафіксовано шість прильотів – мер
У Харкові пролунали вибухи.
Про це повідомив мер Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
– Харків під обстрілом, – коротко написав Терехов.
Водночас Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та області залишатись в укритті та не ігнорувати тривогу.
– Окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях, – написав він.
Перед ударами росіян по Харкову в області та місті була оголошена повітряна тривога.
Згодом у місті пролунали нові вибухи.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що обстріл Харкова ведеться Росією з території Бєлгородської області.
– Російські терористи обстрілюють Харків з бєлгородської області, – написав він.
Згодом Ігор Терехов повідомив, що наразі в Харкові зафіксовано “шість прильотів”. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється, додав мер.
За даними воєнного кореспондента Андрія Цаплієнка, ворог обстріляв місто ракетами С-300, але наразі ця інформація не підтверджена офіційними органами влади чи військовими.