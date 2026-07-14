Російські війська завдали удару по двох цивільних торговельних суднах під прапорами Танзанії та Ліберії, які рухалися морським коридором у Чорному морі.

Унаслідок атаки загинув капітан одного із суден, ще троє членів екіпажу зазнали поранень.

Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Росіяни атакували торгові два судна у Чорному морі

– Ворог продовжує прицільно атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. Черговою ціллю агресора стали два торговельних судна, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії, – написав він.

За інформацією начальника ОВА, унаслідок атаки загинув капітан одного із суден. Екіпаж, до складу якого входили 11 людей, евакуювали на берег. Троє членів екіпажу постраждали.

В Асоціації морських портів України заявили, що Росія вже п’яту добу поспіль продовжує атаки на портову інфраструктуру Одеси та цивільне судноплавство.

– П’яту добу поспіль Росія не припиняє терор проти портової інфраструктури Великої Одеси та цивільного судноплавства. Вдень і вночі ворог завдає ударів балістичними ракетами та безпілотниками, цілеспрямовано атакуючи порти, цивільні судна та людей, які забезпечують роботу морської галузі, – зазначили у Асоціації морських портів України.

Унаслідок чергового удару по цивільному судну під прапором Танзанії загинула ще одна людина.

Таким чином, від початку цієї хвилі російських атак жертвами терору вже стали дев’ять людей, зазначили в АМПУ.

Нагадаємо, 13 липня РФ атакувала цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, яке розвантажувало мінеральні добрива в одному з портів Одеської області.

Загинули п’ятеро людей, ще 12 дістали поранення.

Фото: Одеська ОВА

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