Розчавлене танком авто з людиною та “вулиця смерті”: ексклюзивні кадри з Бучі у перший день після звільнення

Березень, 24 в 15:34

З’явилися відеокадри військових журналістів з Бучі, які раніше не публікувалися.

Відеоматеріали записані військовими журналістами 2 квітня 2022 року у щойно звільненій від окупантів Бучі.

У Military Media Center зазначили, що це одні з перших відомих відеоматеріалів з деокупованого міста і вони можуть допомогти слідчим Офісу генпрокурора зібрати докази воєнних злочинів РФ.

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– Ми з колегою Олександром Соловієм знімали вісім годин, весь цей матеріал передано до Офісу генпрокурора. А також дали свідчення, ґрунтуючись на побаченому, – розповів під час пресзустрічі в Military Media Center журналіст військового телебачення України Єгор Далієвський.

Знімальна група Військового телебачення України зайшла у місто, що місяць перебувало під окупацією російських загарбників, разом із бійцями ССО.

– Неможливо передати словами те, що ми побачили. На вулиці Яблуневій, названій пізніше “вулицею смерті”, лежали десятки розстріляних у різний час людей; чоловіки, замордовані росіянами у підвалі-катівні; могили біля багатоповерхівок… Про це важко розповісти, це можна було тільки фіксувати на відео, – поділився Далієвський.

Фото: скрін з відео