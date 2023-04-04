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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Наближення контрнаступу й бої на Донбасі: що відбувається на 405 добу війни (онлайн)

Наближення контрнаступу й бої на Донбасі: що відбувається на 405 добу війни (онлайн)

Російський диктатор Володимир Путін не готується до миру: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував багаторічну програму підтримки України.

Україна отримала перший транш за новою програмою Міжнародного валютного фонду на $2,7 млрд.

У Польщі заявили про передання Україні перших багатоцільових винищувачів МіГ-29.

Цього тижня США виділять Україні новий пакет військової допомоги – координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек приїхав до Києва з неанонсованим візитом.

Керівник МАГАТЕ їде до Росії, щоб обговорити безпеку на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Додому з російського полону повернулося ще 12 українців, зокрема, двоє цивільних та 10 військових, серед них є важкопоранені.

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00:38 - 04 квітня

Західні країни мають готуватися до розпаду та розвалу країни-агресора Російської Федерації, тому що Радянський Союз раніше вже зазнав поразки.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов. Він стверджує, що саміт російського диктатора Володимира Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном лише підтвердив факт, про який Україна давно знала: РФ ризикує розвалитися на частини через власну слабкість.

Олексій Данілов

Фото: Офіс президента

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00:19 - 04 квітня

У Брянській області Росії з дрона скинули вибухівку на місцевий військкомат, а також неподалік будівлі Міністерства внутрішніх справ РФ.

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00:09 - 04 квітня

У Сполучених Штатах Америки очікують побачити початок контрнаступу українських воїнів протягом найближчих тижнів, а спроби країни-агресора РФ здійснити власний наступ на позиції ЗСУ не матимуть жодних успіхів.

Про це заявила в понеділок постійна представниця США при НАТО, посол Джуліанн Сміт під час онлайн-брифінгу.

– Ми очікуємо, що українці просуватимуться або почнуть власний весняний наступ упродовж найближчих тижнів, – зазначила вона.

Фото: Генштаб ЗСУ

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