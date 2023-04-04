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Західні країни мають готуватися до розпаду та розвалу країни-агресора Російської Федерації, тому що Радянський Союз раніше вже зазнав поразки.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов. Він стверджує, що саміт російського диктатора Володимира Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном лише підтвердив факт, про який Україна давно знала: РФ ризикує розвалитися на частини через власну слабкість.