Наближення контрнаступу й бої на Донбасі: що відбувається на 405 добу війни (онлайн)
Російський диктатор Володимир Путін не готується до миру: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував багаторічну програму підтримки України.
Україна отримала перший транш за новою програмою Міжнародного валютного фонду на $2,7 млрд.
У Польщі заявили про передання Україні перших багатоцільових винищувачів МіГ-29.
Цього тижня США виділять Україні новий пакет військової допомоги – координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек приїхав до Києва з неанонсованим візитом.
Керівник МАГАТЕ їде до Росії, щоб обговорити безпеку на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Додому з російського полону повернулося ще 12 українців, зокрема, двоє цивільних та 10 військових, серед них є важкопоранені.