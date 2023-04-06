Квітень, 06 в 11:25

Окупанти активно ведуть бої на Лимано-Бахмутському напрямку, а в місті Бахмут йде позиційна війна, ситуація постійно змінюється.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, половину Бахмута контролюють Сили оборони України та половину – російські загарбники, у місті тривають вуличні бої.

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На Бахмутському напрямку за добу зафіксували 302 обстріли з різних видів артилерії. Саме місто Бахмут окупанти обстріляли 101 раз.

– Там йде позиційна війна і постійно змінюється ситуація, залежно від вогневих уражень. Противники можуть захопити якийсь будинок, але після важкого нашого ураження по них окупанти можуть відійти, й наші військовослужбовці можуть взяти ці позиції. Іноді противнику вдаються якісь дії. Бої в міській забудові – один із найскладніших видів бою, – наголосив Череватий.

За добу у Бахмуті відбулося 19 бойових зіткнень, 71 окупанта ліквідували, 88 отримали поранення.

Фото: ОК Схід