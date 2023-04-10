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Факти / Україна

За добу російська армія скоротилася на 670 окупантів – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
За добу російська армія скоротилася на 670 окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російська армія втратила на війні щонайменше 670 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загалом армія РФ за час війни скоротилася на 178 820 солдатів.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 10.04.2023:

  • особового складу ‒ близько 178 820 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3637 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7028 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2750 (+10) од,
  • РСЗВ – 534 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 282 од,
  • літаків – 307 од,
  • гелікоптерів – 292 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11) од,
  • крилатих ракет ‒ 911 од,
  • кораблів / катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5) од,
  • спеціальної техніки ‒ 311 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 411-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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