За добу російська армія скоротилася на 670 окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби російська армія втратила на війні щонайменше 670 окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загалом армія РФ за час війни скоротилася на 178 820 солдатів.
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Втрати РФ у війні на 10.04.2023:
- особового складу ‒ близько 178 820 (+670) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3637 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7028 (+4) од,
- артилерійських систем – 2750 (+10) од,
- РСЗВ – 534 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 282 од,
- літаків – 307 од,
- гелікоптерів – 292 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11) од,
- крилатих ракет ‒ 911 од,
- кораблів / катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5) од,
- спеціальної техніки ‒ 311 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 411-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.