Квітень, 10 в 8:38

Минулої доби російська армія втратила на війні щонайменше 670 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загалом армія РФ за час війни скоротилася на 178 820 солдатів.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 10.04.2023:

особового складу ‒ близько 178 820 (+670) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3637 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7028 (+4) од,

артилерійських систем – 2750 (+10) од,

РСЗВ – 534 (+1) од,

засобів ППО ‒ 282 од,

літаків – 307 од,

гелікоптерів – 292 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11) од,

крилатих ракет ‒ 911 од,

кораблів / катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5) од,

спеціальної техніки ‒ 311 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 411-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.