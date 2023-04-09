Єврокомісія запустить проєкт з повернення викрадених Росією українських дітей

Квітень, 09 в 18:42

Європейська комісія має наміри запустити нову ініціативу, спрямовану на повернення українських дітей, викрадених Росією. Зокрема, планується конференція з Польщею для запуску програми.

– Тисячі дітей були викрадені Росією. Цей воєнний злочин виправдовує ордер на арешт, виданий Володимиру Путіну Міжнародним кримінальним судом, – йдеться у заяві Єврокомісії.

Минулого місяця Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової за звинуваченнями у воєнних злочинах, зокрема, викраденні дітей з України.

Нещодавно українська благодійна організація Save Ukraine повідомила, що вдалося повернути 31 українську дитину з Росії, куди їх примусово вивезли окупанти під час війни.