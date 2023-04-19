У середу, 19 квітня, російські військові вгатили з авіації по приватним будинкам в Оріхові Запорізької області.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

– Терористи знову вдарили бомбою по цивільному сектору: постраждали приватні будинки та майно. Фахівці вже працюють на місці влучення та ліквідують наслідки, – йдеться у повідомленні.

Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, що вчора, 18 квітня, російські війська щонайменше тричі вдарили по Оріхову. Ворог атакував приватний сектор міста забороненими міжнародним законодавством запалювальними снарядами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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