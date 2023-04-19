В среду, 19 апреля, российские военные ударили из авиации по частным домам в Орехове Запорожской области.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

— Террористы снова ударили бомбой по гражданскому сектору: пострадали частные дома и имущество. Специалисты уже работают на месте попадания и ликвидируют последствия, — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, что вчера, 18 апреля, российские войска по меньшей мере трижды ударили по Орехову . Враг атаковал частный сектор города запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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