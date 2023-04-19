Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна Срочно
Срочно
Малиновская Ангелина, редактор ленты

РФ из авиации обстреляла частный сектор в Орехове

РФ из авиации обстреляла частный сектор в Орехове
Фото: Depositphotos

В среду, 19 апреля, российские военные ударили из авиации по частным домам в Орехове Запорожской области.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

— Террористы снова ударили бомбой по гражданскому сектору: пострадали частные дома и имущество. Специалисты уже работают на месте попадания и ликвидируют последствия, — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, что вчера, 18 апреля, российские войска по меньшей мере трижды ударили по Орехову . Враг атаковал частный сектор города запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Запорожская область, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ сдерживают натиск врага в динамичных боях в Бахмуте и наносят ему существенные потери — Сырский
РФ из авиации обстреляла частный сектор в Орехове
ПВО Patriot в Украине и очередной обстрел Херсона: 420-й день войны (онлайн)
РФ из авиации обстреляла частный сектор в Орехове
Работал в “уголовном розыске” оккупантов: ГБР разоблачило в Херсоне дезертира
ДБР викрило у Херсоні дезертира
В школах, детсадах и больницах: в России активно вербуют на войну в Украине
російські солдати
Горжусь своим народом: Шевченко после матчей ЛЧ призвал помогать Украине
Андрій Шевченко
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (19.04.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (19.04.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (19.04.2023)
РФ из авиации обстреляла частный сектор в Орехове
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь