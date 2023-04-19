РФ из авиации обстреляла частный сектор в Орехове
В среду, 19 апреля, российские военные ударили из авиации по частным домам в Орехове Запорожской области.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
— Террористы снова ударили бомбой по гражданскому сектору: пострадали частные дома и имущество. Специалисты уже работают на месте попадания и ликвидируют последствия, — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, что вчера, 18 апреля, российские войска по меньшей мере трижды ударили по Орехову . Враг атаковал частный сектор города запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами.
Полномасштабная война в Украине длится уже 420-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.