Ткаченко розповів, як проходять перевірки у Києво-Печерській та Почаївській лаврах

Інспектування приміщень Києво-Печерської та Почаївської лавр відбувається на законних підставах, а всі об’єкти, що колись були передані безплатно в управління різним організаціям, будуть повернуті в управління держави.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Він зауважив, що комісія Мінкульту ще щонайменше тиждень буде перевіряти будівлі Києво-Печерської лаври.

– Ми діємо в цілому по Лаврі. Мова не йде тільки про Нижню Лавру, а про всі обʼєкти, які якимсь дивним чином в різні часи були передані безкоштовно в управління різним організаціям, – розповів міністр.

Також Ткаченко наголосив, що в управління держави повернуто 19-й корпус лаври, де незаконно знаходилась організація Утопік, на чолі якої зараз стоїть колишній міністр часів Януковича пан Куленяк.

комісії для перевірки використання обʼєктів у Почаївській Лаврі Також, два тижні тому у Раді ініціювали створення , а також на території Чернігівського заповідника, де вже призупинені дії угод щодо використання деяких обʼєктів заповідника.

– У Чернігові ми знаходимося у цивілізованому діалозі з представниками УПЦ МП. В Почаєві робота тільки почалася. Там інша ситуація, порівняно із Києво-Печерською лаврою, тому що є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємовідносини між ними. У одному із храмів у Кременецькому заповіднику припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа в місцевому суді стосовно того, чому нас не допускають до цього храму. Але це – процес, – зауважив міністр культури.

Нагадаємо, у Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог.

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