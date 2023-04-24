Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ткаченко розповів, як проходять перевірки у Києво-Печерській та Почаївській лаврах

Олександр Ткаченко
Фото: УНІАН

Інспектування приміщень Києво-Печерської та Почаївської лавр відбувається на законних підставах, а всі об’єкти, що колись були передані безплатно в управління різним організаціям, будуть повернуті в управління держави.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Він зауважив, що комісія Мінкульту ще щонайменше тиждень буде перевіряти будівлі Києво-Печерської лаври.

– Ми діємо в цілому по Лаврі. Мова не йде тільки про Нижню Лавру, а про всі обʼєкти, які якимсь дивним чином в різні часи були передані безкоштовно в управління різним організаціям, – розповів міністр. 

Також Ткаченко наголосив, що в управління держави повернуто 19-й корпус лаври, де незаконно знаходилась організація Утопік, на чолі якої зараз стоїть колишній міністр часів Януковича пан Куленяк. 

Читайте також
Комісія Мінкульту продовжує фіксувати грубі порушення в користуванні майном лаври
лавра

Також, два тижні тому у Раді ініціювали створення комісії для перевірки використання обʼєктів у Почаївській Лаврі, а також на території Чернігівського заповідника, де вже призупинені дії угод щодо використання деяких обʼєктів заповідника. 

Читайте також
Осередок “русского міра” на Заході України: Тернопільська облрада хоче виселити МП із Почаївської лаври
Ткаченко розповів, як проходять перевірки у Києво-Печерській та Почаївській лаврах

– У Чернігові ми знаходимося у цивілізованому діалозі з представниками УПЦ МП. В Почаєві робота тільки почалася. Там інша ситуація, порівняно із Києво-Печерською лаврою, тому що є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємовідносини між ними. У одному із храмів у Кременецькому заповіднику припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа в місцевому суді стосовно того, чому нас не допускають до цього храму. Але це – процес, – зауважив міністр культури.

Нагадаємо, у Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог.

Читайте також
Апеляційний суд лишив митрополита Павла під домашнім арештом
Ткаченко розповів, як проходять перевірки у Києво-Печерській та Почаївській лаврах

Києво-Печерська лавра, Мінкульт, Олександр Ткаченко, перевірка, Почаївська лавра
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Ткаченко розповів, як проходять перевірки у Києво-Печерській та Почаївській лаврах
Мінкульт створив комісію для перевірки Почаївської лаври – Ткаченко
Церква Похвали Пресвятої Богородиці Почаївської лаври
Пам’ятка архітектури: Кабмін повернув у держвласність корпус №19 Києво-Печерської лаври
лавра Київ
Блискавична реакція. YouTube видалив ролики ПВК Вагнера та канали, що їх розповсюджують
YouTube
Мінкульт звернувся до YouTube з проханням заблокувати рекламу ПВК Вагнера
Олександр Ткаченко
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
Ткаченко розповів, як проходять перевірки у Києво-Печерській та Почаївській лаврах
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
Ткаченко розповів, як проходять перевірки у Києво-Печерській та Почаївській лаврах
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
Ткаченко розповів, як проходять перевірки у Києво-Печерській та Почаївській лаврах
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
Ткаченко розповів, як проходять перевірки у Києво-Печерській та Почаївській лаврах
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь